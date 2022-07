CONCERT TEX’O VERSION DUO

CONCERT TEX’O VERSION DUO, 29 juillet 2022, . CONCERT TEX’O VERSION DUO



2022-07-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-29 22:00:00 22:00:00 Auteur-compositeur, Tex’O jongle avec le verbe et l’humour au son de ses instruments fétiches (guitare, harmonica, accordéon et rythmique façon one man band). Il sera en duo avec François Goliot (violon, basse, choeur) dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville