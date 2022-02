Concert : Terrenoire Dinard, 2 avril 2022, Dinard.

Concert : Terrenoire Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard

2022-04-02 – 2022-04-02 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine

Terrenoire est Nommé aux Victoires de la musique 2022 dans la catégorie » révélation masculine « .

Des histoires d’amour et de mort. De lumières et de ténèbres mélangées. Et toujours au bout du tunnel de ces passions et de ces drames intimes, le rayonnement d’une énergie solaire largement positive. Aux commandes de ce projet vraiment pas comme les autres, deux frères Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandi dans le quartier populaire de Terrenoire (d’où le nom évidemment),en banlieue de Saint-Étienne. Les deux ont été influencés par un oncle à l’allure de modèle artistique. C’est lui qui a appris très jeune la guitare à Raphaël, aujourd’hui 30 ans, tandis que Théo 23 ans, a été fasciné dès quatorze ans par la production sur ordinateur. Pourtant, différence d’âge oblige, leur collaboration décolle vraiment quand le cadet rejoint l’aîné à Paris en 2017. Deux caractères aussi comme le dit joliment Raph : « Je suis plutôt le terrien et Théo l’aérien. » La rencontre artistique de ces deux tempéraments, donne naissance à ces chansons sensibles et hors-norme à l’évidente, osons le mot : bizarrerie. Si à leurs débuts, les territoires étaient bien marqués entre les deux jeunes hommes – à Raphaël les textes, le squelette des mélodies et la voix, à Théo l’enrichissement des compositions – les frontières se sont faites plus poreuses lors de l’élaboration de ce fascinant Les Forces Contraires.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Dinard et sur la billetterie en ligne du site : www.ville-dinard.fr/

Samedi 2 avril 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

https://indiv.themisweb.fr/0534/fChoixSeance.aspx?idstructure=0534&EventId=189&request=QcE+w0WHSuBIxK+czUONsHqyVoV6H5b7M/CJESn6BubdKhexx5okD/8QZbpkuQ8Jwc5DDI4eNxY=&yymm=202204

