Concert [Tereglio] à la Bibliothèque Hergé
Bibliothèque Hergé Paris, 3 février 2024, Paris.
Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 17h30

Tout public. gratuit

Pour la sortie de son premier album solo, Nicolas Puaux – alias [Tereglio] donnera un concert intimiste à la bibliothèque Hergé, suivi d’une vente de son album. Nicolas Puaux – alias [Tereglio] livre sous un dépouillement

quasi-minéral ce premier album solo. Ici, la mélancolie fait loi et l’on y joue

un éloge à la lenteur, à la solitude, au vide résonnant. Au fil des neufs chansons qui forment le

LP, ce sont les échos d’un passé douloureux, des réminiscences tourmentées

incessantes qui nous sont servis au travers de titres spectraux, pensés comme autant de

pièces confinées -tantôt caressantes, tantôt suffocantes – mais à l’intimité et

la sincérité toujours poignantes. L’album se déploie sous un instrumentarium

limité, quasi-exclusivement composé d’une guitare folk légèrement overdrivée, accompagnée tantôt d’un

piano mat et de cuivres feutrés – servis tout en nuances par l’acolyte-ami Patrik Lerchmüller, tantôt par le matériau sonore analogique de Johann Guillon (EZ3kiel, Zero Gravity). On ressort de l’écoute comme d’une

longue méditation les yeux mi-clos, caressé par les mélodies, apaisé par les profondeurs et les

silences répondant aux notes, les sens éveillés par la minutie

des détails. A découvrir lors d’un concert intimiste à la Bibliothèque Hergé ! Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

