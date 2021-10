Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Concert : Tequilasavate y Culebras Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Concert : Tequilasavate y Culebras Saint-Dizier, 30 octobre 2021, Saint-Dizier. Concert : Tequilasavate y Culebras 2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-30 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Haute-Marne Tequilasavate y Culebras viendront enflammer la scène du Petit Paris pour une Halloween Night garage et voodoo ! Soirée Halloween au Petit Paris. A partir de 19h. association.aupetitparis@gmail.com Tequilasavate y Culebras viendront enflammer la scène du Petit Paris pour une Halloween Night garage et voodoo ! dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République Ville Saint-Dizier lieuville 48.63784#4.93788