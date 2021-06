Bègues Bègues Allier, Bègues Concert « Temple of music » Bègues Bègues Catégories d’évènement: Allier

Bègues

Concert « Temple of music » 2021-07-11 10:30:00

Bègues Allier « Temple of Music »

Musiques et chants des traditions sacrées aux sources de la culture populaire, du 13ème siècle à nos jours. Libre à vous de venir avec vos sièges, pliables ou non afin de choisir votre place à l’intérieur de l’église. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

