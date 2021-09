Montauban Temple des Carmes Montauban, Tarn-et-Garonne Concert Temple des Carmes Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Concert Temple des Carmes, 19 septembre 2021, Montauban. Concert

Temple des Carmes, le dimanche 19 septembre à 16:00

1ère partie – Duo 11 cordes – voix et guitare. Reprises de 10 chants francophones ou anglophones. 2ème partie – Choeurs mêlés – ensemble vocal de l’association culture et loisirs. Reprises avec harmonisations originales de 10 chants issus du répertoire de la chanson française.

Entrée libre

Reprises de chansons françaises. Temple des Carmes 2 Grand Rue Sapiac, 82000, Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Temple des Carmes Adresse 2 Grand Rue Sapiac, 82000, Montauban Ville Montauban lieuville Temple des Carmes Montauban