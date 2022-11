Concert Téléthon « Orchestres d’harmonie et classes de danse » Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Concert Téléthon « Orchestres d’harmonie et classes de danse » Saint-Valery-en-Caux, 3 décembre 2022, Saint-Valery-en-Caux. Concert Téléthon « Orchestres d’harmonie et classes de danse »

Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

2022-12-03 18:00:00 – 2022-12-03

Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Orchestres d’harmonie et classes de danse

A 18h au rayon vert.

A profit du téléthon Orchestres d’harmonie et classes de danse

A 18h au rayon vert.

A profit du téléthon Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

Concert Téléthon « Orchestres d’harmonie et classes de danse » Saint-Valery-en-Caux 2022-12-03 was last modified: by Concert Téléthon « Orchestres d’harmonie et classes de danse » Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 3 décembre 2022 Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux seine-maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime