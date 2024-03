Concert Telegraph Saint-Félix-de-Villadeix, vendredi 9 août 2024.

La puissance du rock, l’efficacité de la pop, des productions empruntées à l’électro et aux musiques urbaines… Telegraph est sans conteste l’un des groupes pop rock les plus prometteurs en France aujourd’hui.

Leurs chansons cumulent plus de 5 millions d’écoutes sur les plateformes et les ont déjà conduits dans en tournée européenne, avec plus de 150 concerts au compteur.

À travers des messages d’espoir, Telegraph porte les revendications d’égalité et de justice de toute une génération… Des débuts pleins d’ambition et une énergie contagieuse qui séduisent tous les âges.

En 2024, Telegraph ouvre un tout nouveau chapitre avec un premier album composé en Norvège et attendu à la rentrée. Il reprend les ingrédients qui ont fait le succès du groupe une production moderne, des mélodies imparables et un esprit voyageur qui n’oublie pas d’où il vient. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 20:30:00

fin : 2024-08-09

Domaine de Lavernelle

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationhippolyte@gmail.com

