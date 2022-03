Concert • TEKELS Café associatif la Coccinelle Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Café associatif la Coccinelle, le samedi 2 avril à 21:00

TEKELS, c’est la récente rencontre de Christophe (guitare – chant) et de Justine (chant). Puisant dans leurs inspirations communes, ils réinterprètent à leur façon des morceaux d’un répertoire pop / folk et rock.

tout public • entrée gratuite

TEKELS en concert à Allègre
Café associatif la Coccinelle
8 rue Notre Dame de l'Oratoire
Allègre
Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T22:30:00

