Concert TCHOLOGO Cercle des Travailleurs Brocas, vendredi 5 avril 2024.

Un grand écart entre deux cultures musicales aux antipodes. Un guitariste-chanteur de punk rock français et un percussionniste-chanteur traditionnel africain, liés par une amitié fraternelle après 25 ans d’aventures musicales et de voyages entre l’Afrique et l’Europe, depuis la création du Yelemba d’Abidjan (1995) et celle du groupe Akeikoi (2000).

Un son qui semble remonter du fond des âges et où se mêlent les chants incantatoires des initiés du poro (initiation traditionnelle sénoufo) et les chants français, anglais. Une alchimie de guitares rock aux accents sahéliens et de percussions à peau et cordes comme le boloye, instrument sacré traditionnel rarement entendu. 7.8 7.8 EUR.

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

Cercle des Travailleurs 619 Rue des Forgerons

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine brocas.cercle@laposte.net

