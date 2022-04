Concert Tchaikovski, jeunes talents, Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint Michel Genêts, 6 mai 2022, Genêts.

Concert Tchaikovski, jeunes talents, Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint Michel Genêts

2022-05-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-06 19:00:00 19:00:00

Genêts Manche Genêts

Ce concert s’inscrit dans la dynamique des Moments Musicaux de faire découvrir, aimer et rayonner la musique classique pour les jeunes et soutenir de jeunes talents prometteurs. Venez découvrir trois jeunes talents:

– le violoniste Florian Descholdt

– le violoncelliste Auguste Rachet

– le pianiste Darren Sheng

tous étudiants dans la classe de musique de chambre du Pôle Supérieur Paris-Boulogne d’Aline Bartissol, pianiste et Directrice artistique du Festival des Moments Musicaux

info@moments-musicaux.fr +33 6 07 23 58 46 http://moments-musicaux.fr/

Genêts

