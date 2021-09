Beaumont Beaumont Beaumont, Puy-de-Dôme Concert – Tatu Trio – Journées Européennes du Patrimoine Beaumont Beaumont Catégories d’évènement: Beaumont

Puy-de-Dôme

Concert – Tatu Trio – Journées Européennes du Patrimoine Beaumont, 18 septembre 2021, Beaumont. Concert – Tatu Trio – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18 4, esplanade de Russi Le Tremplin

Beaumont Puy-de-Dôme Beaumont Puy-de-Dôme EUR 10 10 Tatu Trio s’est constitué dans la dynamique de la création internationale « Voyage de nuit ». tremplin@beaumont63.fr +33 4 73 88 18 88 dernière mise à jour : 2021-08-31 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Lieu Beaumont Adresse 4, esplanade de Russi Le Tremplin Ville Beaumont