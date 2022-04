CONCERT TAS D’B’RETZ, 30 juillet 2022, .

CONCERT TAS D’B’RETZ

2022-07-30 21:00:00 – 2022-07-30 21:00:00

La formation se compose de 6 musiciens-chanteurs amateurs, dont les principaux instruments sont la veuze (cornemuse rustique du Pays de Retz), la bombarde, les flûtes et tin whistles irlandais, le violon, l’harmonica, les guitares (acoustique et électrique), les percussions et la batterie.

Nos valeurs sont le partage, la bonne humeur, l’amitié et la convivialité.

Tas d’B’Retz (prononcer « Tas d’braises ») est un groupe de musique folk-rock celtique originaire du Pays de Retz. “Depuis plus de 10 ans, nous mélangeons les styles et les danses, le chant et la musique, le traditionnel et le moderne, les morceaux classiques avec nos propres compositions pour ravir

