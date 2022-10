Concert | Tarzan & Tarzan Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Rostrenen Les Musiques Têtues accueillent l’Atlantique Jazz Festival Tour ! Entre Bréhat et Locquémeau, Tarzan & Tarzan s’arrête à la Pharmacie, le temps d’une rencontre musicale et d’un concert. Né d’un impromptu en 2019, Tarzan & Tarzan est un duo voix/violon qui a l’art de se percher sur l’instant. Par l’improvisation et la recherche de son, Sarah Brault et Marion Jo flottent dans le doux autant qu’elles taillent dans le dur. Tarzan & Tarzan fait parfois écho à Iva Bittova, Orgue Agnès, Prune Bécheau ou encore L’Ocelle Mare. À 18h30 à la Pharmacie, au 19 rue Gambetta.

Participation libre. Org. Les Musiques Têtues. +33 6 07 52 80 17 http://www.musiquestetues.com/ La Pharmacie 19 rue Gambetta Rostrenen

