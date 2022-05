CONCERT : TARAB Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Hérault

CONCERT : TARAB Frontignan, 14 mai 2022, Frontignan. CONCERT : TARAB Frontignan

2022-05-14 – 2022-05-14

Frontignan Hérault Nabila LAYAIDA, chanteuse orientale, grâce à son timbre atypique et la lenteur avec laquelle elle pose sa voix profonde, nous fait voyager vers l’univers classique de la musique orientale en interprétant des chansons des grands noms de la musique du monde arabe tels qu’Oum Kaltoum, Asmahane, Warda El Djazairia, Saïd Mekaoui… Réservation conseillée. +33 4 99 57 85 00 Nabila LAYAIDA, chanteuse orientale, grâce à son timbre atypique et la lenteur avec laquelle elle pose sa voix profonde, nous fait voyager vers l’univers classique de la musique orientale en interprétant des chansons des grands noms de la musique du monde arabe tels qu’Oum Kaltoum, Asmahane, Warda El Djazairia, Saïd Mekaoui… Réservation conseillée. Frontignan

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Frontignan, Hérault Autres Lieu Frontignan Adresse Ville Frontignan lieuville Frontignan Departement Hérault

Frontignan Frontignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frontignan/

CONCERT : TARAB Frontignan 2022-05-14 was last modified: by CONCERT : TARAB Frontignan Frontignan 14 mai 2022 Frontignan Hérault

Frontignan Hérault