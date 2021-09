Concert & Tapas avec Louise Weber Lesparre-Médoc, 24 septembre 2021, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc

Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, venez savourer un moment musical en toute simplicité et convivialité.

Louise WEBER a un petit ukulélé et un sacré caractère !

Elle distille ses chansons d’une voix gourmande et légère, portée par deux musiciens aux doigts de velours. Ce trio vous fera voyager dans une atmosphère acoustique. Un monde vallonné de douleur et d’amour, de coups de gueule et d’humour. Louise WEBER le dit elle-même : « On n’est pas des cubes… on ne rentre pas dans les

cases ! ».

Concert gratuit / Tapas et buvette payantes.

+33 6 18 56 43 01

page Facebook Louise Weber

