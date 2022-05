Concert-tapas au Bistrot d’Eugénie Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Concert-tapas au Bistrot d’Eugénie Eugénie-les-Bains, 14 mai 2022, Eugénie-les-Bains. Concert-tapas au Bistrot d’Eugénie Eugénie-les-Bains

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains SAMEDI 14 MAI 20H au Bistrot d’Eugénie

CONCERT TAPAS AVEC LE GROUPE PARADOX

(variétés françaises et internationales) Réservation avant le jeudi 12 mai au 05 58 05 85 85

+33 5 58 05 85 85

(variétés françaises et internationales) Réservation avant le jeudi 12 mai au 05 58 05 85 85 pexels

Eugénie-les-Bains

