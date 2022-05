Concert – Tant d’Aime Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Tant d’Aime Die, 13 mai 2022, Die. Concert – Tant d’Aime Café Théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Die

2022-05-13 – 2022-05-13 Café Théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens

Die Drôme Une voix, un accordéon, des compositions, de la poésie, des chansons empruntées qui rient et qui caressent, des chansons qui virevoltent équivoques et qui se moquent à la saveur des cabarets de Montmartre…Un spectacle intimiste et truculent. +33 4 75 22 00 81 Café Théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Die

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Café Théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Ville Die lieuville Café Théâtre Andarta 57, rue Emile Laurens Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert – Tant d’Aime Die 2022-05-13 was last modified: by Concert – Tant d’Aime Die Die 13 mai 2022 Die Drôme

Die Drôme