Le vendredi 3 septembre, le musicien Ludovic Michel offre un récital pour guitare original d’où émane toute l’essence de la musique latine : des grands compositeurs du XIXe siècle, des classiques de la guitare moderne mais aussi des standards du tango argentin dont la guitare est l’instrument emblématique.

Ce récital et le choix des compositeurs illustrent les deux grands thèmes qui alimentent l’histoire du tango : l’exil et l’amour, en évoquant la vie de grands compositeurs, de leur importance, et de leur influence dans l’Histoire de cette musique.

Dans ce programme rare, il se crée un moment d’intense émotion exaltant le lyrisme de chaque pièce et une complicité entre l’interprète et son instrument qui ne laisse pas indifférent.

Dans ce concert, il interprète notamment des œuvres de Fernando Sor, Heitor Villa-Lobos, Isaac Albeniz, Horacio Salgàn, Anibal Troilo, Carlos Gardel, Julian Plaza et Pedro Laurenz…

Ludovic Michel

Ce guitariste et esthète de formation classique étudie auprès de Frédéric Ben Attar, Alberto Ponce et Alexandre Lagoya. Il commence son aventure musicale entouré des deux artistes, José Luis Barreto (baryton) et Svetlin Roussev (violoniste), avec la fondation conjointe de l’ensemble de Tango Argentin Tanguísimo. Il totalise plus d’un millier de concerts en Europe et jusqu’aux États-Unis dans des opéras et salles de concert prestigieuses.

Sa double carrière guitariste-altiste l’amène à se produire régulièrement en musique de chambre. En 2007, consécration de son talent, il accompagne les grands maîtres du tango argentin dans leur spectacle « Café de Los Maestros ». Il vient d’achever avec succès une tournée en Chine en interprétant le célèbre concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo.

Il enseigne la guitare au Conservatoire du XIXe arrondissement de Paris, et est également directeur artistique de l’ensemble Tanguisimo.

Infos pratiques

Vendredi 3 septembre 2021 – 20 h

Guzargues, place de la mairie

Récital de guitare

Tout public

Durée : 1 h 15

Gratuit, sans réservation

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup et accueilli en partenariat avec la mairie de Guzargues.

