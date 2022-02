Concert : Tangos y otras cosas Chauny, 15 mai 2022, Chauny.

2022-05-15 – 2022-05-15

Rendez-vous le dimanche 15 mai à 17h00 pour une conférence-concert à la salle Rabelais à Chauny.

« Une grande maîtrise technique en la mettant constamment au service de

la musique ».

Tel est décrit Ludovic Michel par le maître Alexandre Lagoya à sa sortie du

Conservatoire de Paris.

Ludovic Michel commence ses études musicales à Nancy, ville pluriculturelle au passé riche. Il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Alexandre LAGOYA.

Il y obtient les 1er prix à l’unanimité de guitare et musique de chambre avec félicitations. En 2012, Ludovic Michel nous fait découvrir une nouvelle page de son univers musical et c’est dans son récital « Tangos y otras cosas… » que cet artiste à la technique délicate

nous emmène. Là, seul face à son public, il nous envoûte et nous ravit de sensualité accompagné de ses muses, une superbe guitare du luthier Young Seo et la gracieuse

guitare romantique de 1850 de Louis Panormo.

Il vient également d’achever avec succès une tournée en Chine interprétant le célèbre concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo. Ludovic Michel à la guitare

Durée : 1h00

Tout public

Tarifs compris entre 8€ et 5€

Informations et réservations au 03 23 39 77 77 ou sur le site internet http://billetterie.ville-chauny.fr/

+33 3 23 39 77 77 http://billetterie.ville-chauny.fr/

Le Forum Chauny

Chauny

