Le Conservatoire propose de découvrir ce quatuor de saxophones et bandonéon, qui revisite la musique autour du tango. Ce projet, né d’une rencontre entre un musicien tanguero et un quatuor de saxophones classique, unit deux univers artistiques singuliers autour d’une musique d’inspiration populaire que sont le tango et la musette. Les musiciens interpréteront les incontournables Hector Piazzolla et Richard Galliano, en les mettant en regard avec de nouvelles créations inspirées de ces maîtres du genre. Tous publics, à partir de 6 ans. Tarif unique 4€

Le quatuor de saxophones Arsys et Daniel Gruselle, Bandonéon, revisitent le répertoire du tango Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

