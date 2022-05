Concert Takes Two To Tango – Duo Blues Rock Country Folk Gothic Electro Guillac Guillac Catégories d’évènement: 56800

Guillac

Concert Takes Two To Tango – Duo Blues Rock Country Folk Gothic Electro Guillac, 23 juillet 2022, Guillac. Concert Takes Two To Tango – Duo Blues Rock Country Folk Gothic Electro Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac

2022-07-23 – 2022-07-23 Café de la Forge 1 rue du Rocher

Guillac 56800 Guillac Deux voix hors normes, une guitare électrique du blues des bars sombres et une guitare acoustique. Let there be rock ! A 20h30. +33 2 56 21 97 12 Deux voix hors normes, une guitare électrique du blues des bars sombres et une guitare acoustique. Let there be rock ! A 20h30. Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 56800, Guillac Autres Lieu Guillac Adresse Café de la Forge 1 rue du Rocher Ville Guillac lieuville Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Departement 56800

Guillac Guillac 56800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guillac/

Concert Takes Two To Tango – Duo Blues Rock Country Folk Gothic Electro Guillac 2022-07-23 was last modified: by Concert Takes Two To Tango – Duo Blues Rock Country Folk Gothic Electro Guillac Guillac 23 juillet 2022 56800 Guillac

Guillac 56800