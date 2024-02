Concert « Tahô Mahô » CASINO DE DAX Dax, samedi 9 mars 2024.

Concert « Tahô Mahô » CASINO DE DAX Dax Landes

Retrouvez Tahô Mahô, un duo soul-jazz-pop teinté de bossa, de funk et de chanson française. Deux voix chaleureuses et une guitare jazz rythmée !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

CASINO DE DAX 8 AVENUE MILLIES LACROIX

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@casino-dax.net

