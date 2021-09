Saint-Herblain Parc de la Bégraisière Loire-Atlantique, Saint-Herblain Concert T.R.A.M.E. : LABOTANIQUE + Philémone + Nabla Mujina Parc de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Parc de la Bégraisière, le vendredi 8 octobre à 20:00

Le VIP de Saint-Nazaire, la Soufflerie de Rezé, la Maison des Arts et ONYX s’associent à la Radio FIP, au label Yotanka ainsi qu’aux structures de promotion et relations publiques Studio Volume et Daydream Music pour créer une filière coopérante, pertinente, solidaire.Festival Les Annulés.

5€ / 10€ / 15€ / 20€

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00

