Concert : SYT – Slow Yrysh Tyunes Soultz-Haut-Rhin, 17 mars 2023, Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin.

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

2023-03-17 19:30:00 – 2023-03-17

EUR Sur leur violon d’amour, mandoline, octave mandoline, cornemuse, guitares et djembé, Julie, RémY, GabY, JackY, et Michel aiment interpréter la musique irlandaise et écossaise traditionnelle posément.

Tout cela pour mieux savourer et faire partager les mélodies et les harmonies de ces merveilleux airs, reels, jigs, hornpipes, slides et long dances.

+33 3 89 76 48 46

