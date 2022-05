CONCERT – SYNTONIA QUINTETTE

2022-05-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-23 22:30:00 22:30:00 Les chefs-d’œuvre du quintette avec piano Syntonia tient une place à part dans l’univers de la musique de chambre. Fondé en 1999, l’ensemble est aujourd’hui, en France, l’unique quintette avec piano constitué. Cinq musiciens mènent parallèlement leurs carrières musicales personnelles tout en accordant la priorité à cet ensemble. Un noyau humain fait de complicité, de dynamisme et d’exigence. Le répertoire de ce quintette est vaste et s’enrichit au contact d’autres musiciens amis, Syntonia a un intérêt marqué pour la musique de son temps. Aisance, fluidité, articulé à la perfection, beauté du son d’ensemble de ces cinq musiciens qu’on sait pourtant avoir chacun une forte individualité, c’est le moment de réaliser la puissance expressive de ce répertoire du quintette avec piano, si rare, mais où la densité de chefs-d’œuvre est stupéfiante. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

