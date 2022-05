#CONCERT : SYNCOPA UNO – BACK TO WORK Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

#CONCERT : SYNCOPA UNO – BACK TO WORK Le Baiser Salé, 24 juin 2022, Paris. Le vendredi 24 juin 2022

de 21h30 à 23h59

. payant Tarif sur place : 28€ Tarif en ligne : 25€ Tarif réduit en ligne : 10€

Syncopa Uno présente leur 1er LP intitulé ‘Back to Work en exclusivité au Baiser Salé’ ! Laurent Lelion direction musicale/basse, Christophe de Messieres piano/claviers, Syndney Blanchard sax ténor, Anthony Malkoun sax alto/sporano, Alexandre Hagenmüller trompette, Nils Wekstein congas/percussions, François Collombon batterie/timbales Syncopa Uno présentera leur 1er LP intitulé ‘Back to Work en exclusivité au Baiser Salé’ ! Syncopa Uno est une formation professionnelle basée sur Paris depuis 2015 et composée de 7 musiciens dont les influences vont du jazz New Yorkais aux rythmiques issues des Caraïbes (Cuba, Martinique, Trinidad …) en passant par le jazz-funk des années 70 … Le répertoire intègre compositions originales, arrangements collectifs et compositions de Calixto Oviedo, Caribbean Jazz Project, Mamborama, Irakere … Leur 1er album ‘Back to Work’ composé de 7 titres originaux et enregistré entre novembre 2021 et janvier 2022 au studio “Bop City” (Le Pré-Saint-Gervais, France) mêle toutes ces influences … Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220624 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/exclusivitebaisersale-syncopa-uno-back-to-work

