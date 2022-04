Concert Synchrone Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

Concert Synchrone Luz-Saint-Sauveur, 9 août 2022, Luz-Saint-Sauveur. Concert Synchrone Parvis de l’église LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-08-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-09 Parvis de l’église LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Ils s’appellent Jules & Caroline, sont jumeaux et ont 25 ans. Deux Palois portés vers la pop française et qui viennent tout juste de sortir leur premier album, « Détour ». Une œuvre qui leur ressemble, et qui va vous raconter en musique leur parcours. Tout public. animations@luz.org +33 5 62 92 30 30 https://lesmicho.fr/ Parvis de l’église LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 65120, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Parvis de l'église LUZ-SAINT-SAUVEUR Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Parvis de l'église LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Departement 65120

Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

Concert Synchrone Luz-Saint-Sauveur 2022-08-09 was last modified: by Concert Synchrone Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 9 août 2022 65120 Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur 65120