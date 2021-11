Libourne Théâtre le Liburnia Gironde, Libourne Concert symphonique – Une soirée en Clair-Obscur Théâtre le Liburnia Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Théâtre le Liburnia, le mardi 7 décembre à 20:30

de l’Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine ——————————————— ### Mardi 7 décembre à 20h30 ### au Théâtre le Liburnia Tout public | Durée : 1h15 avec entracte Embarquez pour un voyage en deux escales aussi lumineux que profond, orchestré par Bruno Ricaud. Cette aventure commencera dans la lumière avec le « Concerto pour 2 violons en ré mineur » de Jean-Sébastien Bach, œuvre emblématique de la fin de la période baroque, suivi de « Ballade » de Ciprian Porumbescu, compositeur roumain du XIXème siècle. Puis nous plongerons dans l’univers du romantique Tchaïkovski, avec la redécouverte de son œuvre ultime « La Symphonie Pathétique », dans laquelle il déploie des couleurs musicales plus graves et sincères, reflets de sa fin de vie tourmentée. **Direction :** Bruno Ricaud

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne

2021-12-07T20:30:00 2021-12-07T21:45:00

