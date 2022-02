Concert symphonique Théâtre de l’Atrium Chaville Catégories d’évènement: Chaville

**LA** _**SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE**_ **DE DVOŘÁK** est le témoignage d’un exilé tchèque qui chante l’amour de son pays, les souvenirs de la forêt de Bohême et le bonheur de découvrir l’immense pays où il est adulé. Inspirée de l’âme slave et du folklore américain, la _symphonie du Nouveau Monde_ deviendra un modèle de musique pour le cinéma. _**PELLÉAS ET MÉLISANDE**_ **DE FAURÉ**, suite en 4 mouvements (dont 3 joués lors de ce concert) comprend la fameuse Sicilienne que tous nos élèves apprendront un jour car devenue un incontournable. **Répétition publique Samedi 19 mars à 20h** Entrée libre sur inscription au 01 46 29 51 64 Venez vivre de l’intérieur une répétition de l’orchestre symphonique Accords Majeurs de plus de 50 musiciens

Tarif plein: 10 euros, Tarif réduit: 5 euros (adhérents Accords Majeurs, enfant de moins de 12 ans), Gratuit pour les élèves du conservatoire

La Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák avec en 1ère partie : Pelléas et Mélisande de Fauré Théâtre de l’Atrium 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:15:00

