Concert symphonique Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Concert symphonique Sainte-Livrade-sur-Lot, 10 juin 2022, Sainte-Livrade-sur-Lot. Concert symphonique Place du 8 Mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

2022-06-10 – 2022-06-10 Place du 8 Mai 1945 Micro-Folie

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR 0 0 Retransmission en direct depuis l’auditorium de Bordeaux, à 20h.

Accueil à partir de 19h45, dès 10 ans.

Programme : “D’un soir triste” de Boulanger, “Concerto pour violon” de Tchaîkovski, “Symphonie n°2” de Brahms.

Durée : 2h

Réservation obligatoire au 06.24.65.91.56 Place du 8 Mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

Détails Catégories d'évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne