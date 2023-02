CONCERT SYMPHONIQUE POUR L’UKRAINE ORCHESTRE ARTISTES EN ACT EGLISE SAINT-SULPICE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

CONCERT SYMPHONIQUE POUR L’UKRAINE ORCHESTRE ARTISTES EN ACT EGLISE SAINT-SULPICE, 10 février 2023, PARIS. CONCERT SYMPHONIQUE POUR L’UKRAINE ORCHESTRE ARTISTES EN ACT EGLISE SAINT-SULPICE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros. ARTISTES EN ACTION présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Faites-vous plaisir tout en étant utile à une cause humaniste…SOIREE SYMPHONIQUE au profit des ENFANTS D’UKRAINE MOZART : Concerto n°3 pour violon transcrit pour HautboisPar Gabriel Pidoux – Révélation Soliste instrumental Victoires de la musique 2020BEETHOVEN : 9e SymphonieORCHESTRE HUMANISTE ARTISTES en ACTION – Grand prix humanitaire de France200 artistes internationaux placés sous la direction de Franck CHASTRUSSE – COLOMBIEREnsemble vocal Lacryma Voce – Direction Matthieu StefanelliSolistes : Marjorie MURAY MOTTE, Yana BOUKOFF – Jean GOYETCHE – Guillaume DUSSAU Votre billet est ici EGLISE SAINT-SULPICE PARIS 2 RUE PALATINE Paris ARTISTES EN ACTION présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Faites-vous plaisir tout en étant utile à une cause humaniste…

