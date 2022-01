Concert Symphonique • Poèmes / ONL – Nemanja Radulović Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert Symphonique • Poèmes / ONL – Nemanja Radulović Le Grand Sud, 16 mars 2022, Lille. Concert Symphonique • Poèmes / ONL – Nemanja Radulović

du mercredi 16 mars au mercredi 23 mars à Le Grand Sud

Musicien hors-norme, Nemanja Radulović déploie toute la palette de son talent lors de ces concerts exceptionnels. Le héros solaire du violon fait chanter le « Poème » de Chausson, avant d’enflammer le redoutable « Tzigane » de Ravel, techniquement très exigeant. Lyrisme, poésie et virtuosité : les admirateurs du musicien franco-serbe seront aux anges ! En 1940, Bartók quitte la Hongrie pour s’exiler aux États-Unis. Malgré ce contexte historique et personnel tragique, le Concerto pour orchestre est de tonalité lumineuse. Selon le compositeur, les cinq mouvements de l’œuvre assurent une transition graduelle des ténèbres à l’irrésistible mouvement final. Dirigé par Alexandre Bloch, le « Concerto pour orchestre » est une éblouissante déclaration d’amour à la patrie perdue.

33/27 €

L’éblouissante déclaration d’amour de Bela Bartók à sa patrie perdue. Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T22:00:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Grand Sud Adresse 50 Rue de l'Europe, 59000 Lille Ville Lille lieuville Le Grand Sud Lille Departement Nord

Le Grand Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Concert Symphonique • Poèmes / ONL – Nemanja Radulović Le Grand Sud 2022-03-16 was last modified: by Concert Symphonique • Poèmes / ONL – Nemanja Radulović Le Grand Sud Le Grand Sud 16 mars 2022 Le Grand Sud Lille lille

Lille Nord