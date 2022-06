Concert Symphonique OPPB : Vassilena Serafimova, 3 décembre 2022, .

Concert Symphonique OPPB : Vassilena Serafimova



2022-12-03 – 2022-12-03

Rencontre avant concert à 10h et 17h.

Vassilena Serafimova, Marimba

Fayçal Karoui, Direction

DEBUSSY : Clair de lune

CONNESSON : Concerto pour marimba > création mondiale

DVOŘÁK : Symphonie du Nouveau Monde

Vassilena Serafimova est une percussionniste formée au CNSMD de Paris et The Juilliard School à New York, après avoir terminé la classe de percussion de son père en Bulgarie. Elle donne dès son plus jeune âge de nombreux concerts en soliste ou au sein de l’ensemble de percussion Accent. Entre 2003 et 2010 elle remporte de nombreux prix internationaux : 1er prix du World International Marimba Competiton de Stuttgart, 2nd prix du Concours International de Musique de l’ARD de Munich, Grand prix du 10ème Concours International “Music and Earth”, Prix “Jeune musicienne de l’année” en Bulgarie (…)

