Concert Symphonique OPPB : Trio Zadig, 28 janvier 2023, .

Concert Symphonique OPPB : Trio Zadig



2023-01-28 18:00:00 – 2023-01-28

Rencontre avant concert à 17h.

Trio Zadig, Violon / Violoncelle / Piano

Nil Venditti, Direction

ATTAHIR : Safar > création mondiale

BEETHOVEN : Triple concerto

BEETHOVEN : Symphonie n°8

Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance et son enthousiasme irrésistible. C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute sa force et son authenticité. Boris Borgolotto et Marc Girard Garcia, véritables amis d’enfance, ont étudié ensemble au Conservatoire National Supérieur de Paris, puis à l’Université de Musique de Vienne. De retour en France, leur route croise celle d’Ian Barber, pianiste américain issu de la classe d’André Watts à l’Université d’Indiana. Entre eux, le courant passe immédiatement, et ils décident d’unir leurs talents pour fonder le Trio Zadig.

