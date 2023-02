Concert Symphonique OPPB : Tomás Gubitsch Place du Foirail, 4 mars 2023, Pau .

Concert Symphonique OPPB : Tomás Gubitsch

Complexe culturel Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques Place du Foirail Complexe culturel

2023-03-04 – 2023-03-04

Place du Foirail Complexe culturel

Pau

Pyrénées-Atlantiques

13 13 EUR rencontre avant concert à 10h ou 17h

Chers amis, chers abonnés,

Sébastien Surel, génial violoniste initialement programmé avec Tomás Gubitsch dans cette série de concerts symphoniques, a été victime d’une blessure à la main. Il ne pourra donc assurer ces concerts, sa période de rééducation l’en empêchant. Nous avons de fait modifié et adapté le programme afin de vous assurer un concert d’aussi grande qualité. La création mondiale Tangos Transatlantiques, composée par Tomás Gubitsch et qui devait voir sa première à Pau lors de cette série, sera reprogrammée dès que possible.

Merci à toutes et tous de votre compréhension

rencontre avant concert à 10h ou 17h

Chers amis, chers abonnés,

Sébastien Surel, génial violoniste initialement programmé avec Tomás Gubitsch dans cette série de concerts symphoniques, a été victime d’une blessure à la main. Il ne pourra donc assurer ces concerts, sa période de rééducation l’en empêchant. Nous avons de fait modifié et adapté le programme afin de vous assurer un concert d’aussi grande qualité. La création mondiale Tangos Transatlantiques, composée par Tomás Gubitsch et qui devait voir sa première à Pau lors de cette série, sera reprogrammée dès que possible.

Merci à toutes et tous de votre compréhension

OPPB

Place du Foirail Complexe culturel Pau

dernière mise à jour : 2023-02-24 par