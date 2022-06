Concert Symphonique OPPB : Marie-Ange Nguci, 8 octobre 2022, .

2022-10-08 – 2022-10-08

50 222 EUR Rencontre avant concert à 10h et 17h.

Marie-Ange Nguci, Piano

Fayçal Karoui, Direction

RAVEL : Alborada del gracioso

RAVEL : Concerto en Sol

DEBUSSY : La Mer

RAVEL : Boléro

A propos de Marie-Ange Nguci : (…) Véritable étoile montante du piano, Marie-Ange Nguci est invitée en 2020/2021 à se produire avec l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre National de Lyon sous la direction de Nikolaj Znaider, l’Orchestre National d’Île-de-France et Case Scaglione, l’Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs-Elysées, l’orchestre de chambre de Bâle sous la direction de Pierre Bleuse, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine et Paul Danielou encore l’Orchestre National de Lille sous la direction de David Reiland. (…)

