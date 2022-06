Concert Symphonique OPPB : Ibrahim Maalouf, 4 novembre 2022, .

Concert Symphonique OPPB : Ibrahim Maalouf



2022-11-04 20:00:00 – 2022-11-04

90 325 EUR Rencontre avant concert à 19h

RoIbrahim Maalouf, Trompette

Johanna Malangré, Direction

MENSELSSOHN : La belle Mélusine

HUMMEL : Concerto pour trompette

SCHUBERT : Symphonie n°2

Né à Beyrouth en 1980, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le monde depuis plus de 15 ans.

Sa carrière l’a amené à voyager à travers plus de 40 pays dans le monde et à se produire dans les plus prestigieuses salles de spectacles. Il s’est notamment produit à Istanbul devant un Volkswagen Arena complet et au Lincoln Jazz Center de New York, haut lieu du jazz dans le monde. En 2016, il entre dans l’histoire en devenant le premier jazzman à remplir la plus grande salle de concert en France. (…)

Rencontre avant concert à 19h

RoIbrahim Maalouf, Trompette

Johanna Malangré, Direction

MENSELSSOHN : La belle Mélusine

HUMMEL : Concerto pour trompette

SCHUBERT : Symphonie n°2

Né à Beyrouth en 1980, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le monde depuis plus de 15 ans.

Sa carrière l’a amené à voyager à travers plus de 40 pays dans le monde et à se produire dans les plus prestigieuses salles de spectacles. Il s’est notamment produit à Istanbul devant un Volkswagen Arena complet et au Lincoln Jazz Center de New York, haut lieu du jazz dans le monde. En 2016, il entre dans l’histoire en devenant le premier jazzman à remplir la plus grande salle de concert en France. (…)

Rencontre avant concert à 19h

RoIbrahim Maalouf, Trompette

Johanna Malangré, Direction

MENSELSSOHN : La belle Mélusine

HUMMEL : Concerto pour trompette

SCHUBERT : Symphonie n°2

Né à Beyrouth en 1980, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le monde depuis plus de 15 ans.

Sa carrière l’a amené à voyager à travers plus de 40 pays dans le monde et à se produire dans les plus prestigieuses salles de spectacles. Il s’est notamment produit à Istanbul devant un Volkswagen Arena complet et au Lincoln Jazz Center de New York, haut lieu du jazz dans le monde. En 2016, il entre dans l’histoire en devenant le premier jazzman à remplir la plus grande salle de concert en France. (…)

dernière mise à jour : 2022-06-24 par