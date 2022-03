Concert symphonique – Monstres et créatures Saint-Symphorien, 18 mars 2022, Saint-Symphorien.

Concert symphonique – Monstres et créatures Saint-Symphorien

2022-03-18 – 2022-03-18

Saint-Symphorien Gironde Saint-Symphorien

EUR Venez assister à une soirée exceptionnelle en partenariat avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine qui s’est engagé à développer une politique territoriale afin d’être au plus près des publics. Avec le projet ONBA en partage, la retransmission en direct de concerts symphoniques de l’ONBA permet de faire partager des oeuvres symphoniques exigeantes à un large public. Le lancement de cette opération intervient dans le cadre du festival Ciné-Notes, à l’occasion du concert Monstres et Créatures. A travers des films célèbres issus de différentes époques du 7ème Art, le public tant novice que mélomane est invité à découvrir des musiques incontournables et emblématiques. Il s’agit donc de toucher un public nouveau en Nouvelle-Aquitaine, dans des lieux où les musiciens ne sont ou ne peuvent pas être présents et à destination de populations qui n’ont pas accès aux lieux de concerts mais égale

Venez assister à une soirée exceptionnelle en partenariat avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine qui s’est engagé à développer une politique territoriale afin d’être au plus près des publics. Avec le projet ONBA en partage, la retransmission en direct de concerts symphoniques de l’ONBA permet de faire partager des oeuvres symphoniques exigeantes à un large public. Le lancement de cette opération intervient dans le cadre du festival Ciné-Notes, à l’occasion du concert Monstres et Créatures. A travers des films célèbres issus de différentes époques du 7ème Art, le public tant novice que mélomane est invité à découvrir des musiques incontournables et emblématiques. Il s’agit donc de toucher un public nouveau en Nouvelle-Aquitaine, dans des lieux où les musiciens ne sont ou ne peuvent pas être présents et à destination de populations qui n’ont pas accès aux lieux de concerts mais égale

+33 5 56 25 72 89

Venez assister à une soirée exceptionnelle en partenariat avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine qui s’est engagé à développer une politique territoriale afin d’être au plus près des publics. Avec le projet ONBA en partage, la retransmission en direct de concerts symphoniques de l’ONBA permet de faire partager des oeuvres symphoniques exigeantes à un large public. Le lancement de cette opération intervient dans le cadre du festival Ciné-Notes, à l’occasion du concert Monstres et Créatures. A travers des films célèbres issus de différentes époques du 7ème Art, le public tant novice que mélomane est invité à découvrir des musiques incontournables et emblématiques. Il s’agit donc de toucher un public nouveau en Nouvelle-Aquitaine, dans des lieux où les musiciens ne sont ou ne peuvent pas être présents et à destination de populations qui n’ont pas accès aux lieux de concerts mais égale

ONBA

Saint-Symphorien

dernière mise à jour : 2022-03-05 par