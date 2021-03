Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Annulé | Concert symphonique : Mais si, tu connais ! par le chœur de l’Orchestre universitaire de Lille Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Annulé | Concert symphonique : Mais si, tu connais ! par le chœur de l’Orchestre universitaire de Lille Ferme d’en Haut, 25 mars 2021-25 mars 2021, Villeneuve-d'Ascq. Annulé | Concert symphonique : Mais si, tu connais ! par le chœur de l’Orchestre universitaire de Lille

Ferme d’en Haut, le jeudi 25 mars à 20:00

**Jeudi 25 mars 2021 à 20h, l’Orchestre universitaire de Lille, ou l’Oul pour les intimes, vous invite à découvrir ou redécouvrir des pièces classiques plus ou moins connues du grand public.** Avec cet ensemble enjoué et partageur, écouter les œuvres qu’ils auront

choisies et tentez de les reconnaître ! * À partir de 4 ans * Gratuit sur réservation Créé en 2018 sur l’impulsion d’Amandine Godard, le Coul permet aux étudiants de la métropole lilloise de donner de la voix dans une ambiance joviale.

D’hier et d’aujourd’hui, on est toujours surpris par la programmation, sous la

direction de Mathieu Huiban, qui revisite l’histoire de la musique via un

prisme jamais vu et jamais entendu auparavant. **Réservations** * Mail : [[lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr)](mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr) * Tél. 03 20 61 01 46

Gratuit sur réservation

Jeudi 25 mars 2021 à 20h, l’Orchestre universitaire de Lille, ou l’Oul pour les intimes, vous invite à découvrir ou redécouvrir des pièces classiques plus ou moins connues du grand public. Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T20:00:00 2021-03-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq