Concert symphonique Les musiques de Pagnol Aubagne, vendredi 2 août 2024.

Concert symphonique Les musiques de Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Cet événement, à portée régionale voire nationale, est l’un des plus attendus de l’année d’hommage proposée par la Ville d’Aubagne en partenariat avec Nicolas Pagnol.

Ce concert promet une expérience captivante en permettant au public de redécouvrir les compositions musicales emblématiques des films majeurs de Marcel Pagnol, tels que Marius, Fanny, César, Jofroi, Regain, La Femme du Boulanger et Manon des Sources.

Ces partitions seront interprétées par l’Orchestre National de Cannes, sous la direction de Benjamin Levy. En plus de ces classiques, le programme sera enrichi par des créations modernes de compositeurs renommés tels que Jean-Claude Petit (pour Manon des Sources), Vladimir Cosma (pour La Gloire de Mon Père et Le Château de ma mère) et Patrick Rombi (pour Le Temps des Secrets). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 21:00:00

fin : 2024-08-02

Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

