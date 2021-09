Toulon Toulon Toulon, Var Concert symphonique – L’Arlésienne Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Concert symphonique – L’Arlésienne Toulon, 17 septembre 2021, Toulon. Concert symphonique – L’Arlésienne 2021-09-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-17 Opéra de Toulon 48 bd de Strasbourg

Toulon Var EUR 5 22 Direction musicale Anu Tali. Avec Bomsori Kim (violon) et l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon. +33 4 94 92 70 78 http://www.operadetoulon.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Opéra de Toulon 48 bd de Strasbourg Ville Toulon lieuville 43.12478#5.93263