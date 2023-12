Concert symphonique hommage à la légende du rap The Notorious B.I.G. au Théâtre du Châtelet Théâtre de la Ville Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 19h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

de 15 à 195 €

Hommage orchestral unique saluant l’héritage de The Notorious B.I.G. (1972-1997), cet événement exceptionnel propose des versions symphoniques des chansons de Biggie, le roi du hip-hop de Brooklyn, tirées de ses albums Ready to Die et de Life After Death.

Le 10 janvier 2024, les Brooklyn Nets, en partenariat avec Atlantic / Rhino Records et le Notorious BIG Estate présenteront un hommage à la légende du rap The Notorious B.I.G. au Théâtre du Châtelet avec un concert symphonique honorant son iconique patrimoine musical.

Cet événement exceptionnel proposera des versions symphoniques des chansons de Biggie tirées des albums Ready to Die, (certifié multi-platine), et de Life After Death (certifié 11 fois disque de diamant), et accueillera les joueurs des Brooklyn Nets ainsi que des personnalités nationales et internationales de renom sur son tapis rouge. L’orchestre, dirigé et arrangé par le compositeur Miguel Atwood-Ferguson sera également accompagné par DJ Clark Kent (DJ et beatmaker de Notorious B.I.G., Jay-Z, Lil’ Kim et beaucoup d’autres) ainsi que d’autres invités surprise.

À noter : Les Brooklyn Nets rencontrent les Cleveland Cavaliers à l’Accor Arena à Paris le jeudi 11 Janvier 2024, à 20:00 dans le cadre du NBA Paris Game 2024 présenté par Revolut.

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/23-24/an-orchestral-tribute-to-the-notorious-b-i-g/ https://billetterie.chatelet.com/selection/event/seat?perfId=10229163892663&lang=fr

Notorious BIG