Concert symphonique du Heart to Heart Orchestra SALLE GAVEAU Paris, samedi 7 septembre 2024.

Concert symphonique du Heart to Heart Orchestra un concert exceptionnel dans le prestigieux Samedi 7 septembre, 19h00 SALLE GAVEAU Billetterie sur

www.sallegaveau.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-07T19:00:00+02:00 – 2024-09-07T21:00:00+02:00

Fin : 2024-09-07T19:00:00+02:00 – 2024-09-07T21:00:00+02:00

À la veille de la clôture des Jeux Paralympiques, le Heart to Heart Orchestra, composé de musiciens en situation de handicap intellectuel, s’invite à Paris pour un concert exceptionnel dans le prestigieux écrin de la Salle Gaveau.

Cet ensemble, qui a été créée en 2006 par la Fondation Heart to Heart (fondée en 1988 en Corée), a pour vocation d’offrir à ses membres des opportunités d’accès à la musique. L’orchestre se produit un peu partout dans le monde depuis une dizaine d’années et, par le biais universel de la musique, diffuse une volonté de meilleure compréhension des personnes handicapées.

Menés par la baguette du chef d’orchestre Ahn Doo-hyun et forts de plus de 1.200 représentations, les 37 musiciens du Heart to Heart Orchestra se sont déjà distingués lors des Jeux Paralympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018. Ainsi, les Paralympiques de Paris 2024 forment une nouvelle occasion pour eux de célébrer avec les athlètes et spectateurs français le 100ème anniversaire des Jeux de Paris 1924. Une belle manière de démontrer que la musique a le pouvoir de toucher au-delà du handicap intellectuel et de l’autisme.

Un bel événement à ne pas manquer !

SALLE GAVEAU 45 rue La Boétie 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sallegaveau.com »}]