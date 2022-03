Concert – Symphonique – De l’Auvergne à l’Espagne Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Concert – Symphonique – De l’Auvergne à l’Espagne Nice, 1 avril 2022, Nice. Concert – Symphonique – De l’Auvergne à l’Espagne Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

2022-04-01 – 2022-04-02 Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule

Nice Alpes-Maritimes EUR Joseph Canteloube : Chants d’Auvergne

Manuel De Falla : El amor brujo

Nikolai Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol, op. 34 opera.billetterie@ville-nice.fr +33 4 92 17 40 79 http://www.opera-nice.org/fr Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Ville Nice lieuville Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Concert – Symphonique – De l’Auvergne à l’Espagne Nice 2022-04-01 was last modified: by Concert – Symphonique – De l’Auvergne à l’Espagne Nice Nice 1 avril 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes