CONCERT SYMPHONIQUE D'AUTOMNE Le Croisic

Loire-Atlantique

CONCERT SYMPHONIQUE D’AUTOMNE Le Croisic, 18 septembre 2022, Le Croisic. CONCERT SYMPHONIQUE D’AUTOMNE Gymnase Gabriel-Gouraud Avenue de Port Lin Le Croisic

2022-09-18 – 2022-09-18 Gymnase Gabriel-Gouraud Avenue de Port Lin

Concert symphonique d'automne Concert réalisé par la philharmonie des Deux Mondes La grande messe de Mozart » nAssociation la Calebasse

