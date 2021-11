Cany-Barville Cany-Barville 76450, Cany-Barville Concert symphonique Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: 76450

Cany-Barville

Concert symphonique Cany-Barville, 12 décembre 2021, Cany-Barville.

2021-12-12 17:00:00

Cany-Barville 76450 Cany-Barville Venez nombreux au concert symphonique organisé par AFM Téléthon.

L’entrée est libre, tous les profits seront dédiés à l’association.

Ouverture des portes à 16h15. Venez nombreux au concert symphonique organisé par AFM Téléthon.

L’entrée est libre, tous les profits seront dédiés à l’association.

janoskadidier@gmail.com +33 2 35 28 50 44

L’entrée est libre, tous les profits seront dédiés à l’association.

Ouverture des portes à 16h15. Cany-Barville

