**Répétition publique** Vendredi 19 novembre 2021 20h-23h Salle Béjart – Conservatoire de Chaville – Atrium Venez vivre de l’intérieur une répétition de l’orchestre symphonique Accords Majeurs de plus de 30 musiciens **Entrée libre sur inscription au 01 46 29 51 64** **CONCERT** Dimanche 21 novembre 2021 15h **Réservation à partir du 9 novembre au 01 46 29 94 90 (Antenne Ville-d’Avray) / 01 46 29 51 63 (Antenne Chaville)**

Tarif plein : 12 euros et Tarif réduit : 5 euros (adhérents Accords Majeurs, enfants de moins de 12 ans) ; gratuit pour les élèves du conservatoire.

Au programme : 1ère Symphonie en 4 mouvements de Ludwig Van Beethoven Concerto en ut pour violoncelle de Joseph Haydn – Soliste Myriam Teillagorry Théâtre du Colombier de Ville-d’Avray Place Charles de Gaulle, 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray Hauts-de-Seine

