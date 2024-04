Concert symphonique à Baugé centre René-d’Anjou Baugé-en-Anjou, dimanche 7 avril 2024.

Les 60 musiciens de l’orchestre symphonique de la Cité scolaire David-d’Angers donneront leur prochain concert dimanche 7 avril à Baugé-en-Anjou. Ils seront invités par Connaissances du Baugeois à se produire à l’espace culturel René-d’Anjou.

Ils interpréteront, dirigés par Tony Jouanneau, leur programme de la saison 2023-2024

Video Games Live (Halo Suite) – Marty O’Donnell et Michael Salvatori

Gladiator (musique de film) – Hanz Zimmer

Aladdin (musique de film) – Alan Menken

Rhapsodie in Blue – George Gershwin

Casse-Noisette (Marche) – Piotr Tchaïkovski

Bacchanale (Samson et Dalila) – Camille Saint-Saëns

L’Olda sera accompagné du chœur de la Cité scolaire, sous la direction de Véronique de Courcel.

Concert gratuit (participation libre au chapeau le jour du concert). Inscription obligatoire via Hello Asso .

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07

centre René-d’Anjou Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

