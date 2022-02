CONCERT : SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle 20 EUR Concert de l’Orchestre des jeunes de la Javeriana (Colombie) sous la direction de Luis Guillermo Vicaria, jeudi 28 avril 2022 à 20h00, à la salle des fêtes de Sarrebourg. Au programme : A. Dvorák, Symphonie du Nouveau Monde. Payant. Pass vaccinal dès 16 ans, pass sanitaire pour les 12-15 ans. Renseignements et réservations : 03 87 23 99 71- alain.pacquier@gmail.com . Billetterie sur le site internet. Libre de droits – Kael Bloom pour Unsplash

